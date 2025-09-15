Причиной смерти актера из «Тайн следствия» стал инфаркт

Заслуженный артист России, актер Дмитрий Лагачев умер после инфаркта. Об этом Aif.ru его подруга и коллега по цеху Алена Францукова.

По ее словам, смерть актера была скоропостижной, врачи не успели его спасти.

«Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало», — отметила она.

Лагачев получил известность благодаря игре в сериале «Тайны следствия». С 1992 года он работал в Театре юного зрителя имени Брянцева, где воплотил на сцене более 40 ролей. Также Лагачев занимался преподавательской деятельностью, отбирал актеров для театров и помогал выпускникам с поиском работы.

