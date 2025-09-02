Умер актер Грэм Грин, игравший в «Сумерках» и «Зеленой миле»

Канадский актер Грэм Грин, сыгравший в культовом фильме Кевина Костнера «Танцующий с волками», скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на агента артиста Майкла Грина.

Грин был номинирован на «Оскар» за роль индейца по имени Разящая Птица в картине, удостоенной семи премий Американской киноакадемии.

Позднее актер запомнился зрителям по фильмам «Мэверик», «Крепкий орешек 3», «Зеленая миля», «Сумерки. Сага. Новолуние» и «Большая игра».

По словам агента, артист «любил все, что делал для своего народа и для мира» и останется в памяти как «человек с нравственными принципами, этикой и характером».

Ранее актриса Болливуда Прия Маратхе скончалась в возрасте 38 лет.