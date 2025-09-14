Заслуженный артист России Дмитрий Лагачев умер в 56 лет

Актер из сериала «Тайны следствия» Дмитрий Лагачев умер в 56 лет

Российский актер и педагог кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов заслуженный артист России Дмитрий Лагачев умер в минувшую субботу, 13 сентября. Об этом сообщила актриса Светлана Шаманди-Бойцова на своей странице во «ВКонтакте» .

Она подчеркнула, что еще в понедельник обсуждала с ушедшим из жизни коллегой дальнейшие творческие планы.

«Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь», — подчеркнула Шаманди-Бойцова.

Дмитрий Лагачев с 1992 года работал в Театре юного зрителя имени Брянцева, где сыграл более 40 ролей. Также он активно занимался дубляжом и снимался в сериалах, включая «Тайны следствия».

В минувшую субботу, 13 сентября, полиция Киото нашла мертвым известного японского актера Асахи Кридзуку.

Правоохранители пришли в дом кинодеятеля по требованию коллег, которые не дождались его на съемках нового сериала.

Асахи Кридзука прославился как актер, сыгравший самураев в фильмах «Сегун освобожденный», «Сверкающий меч» и других. О причинах ухода из жизни 88-летнего артиста ничего не известно.