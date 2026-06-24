Жена Спивакова рассказала, когда артиста выпишут из больницы

Выписка Спивакова из больницы планируется через несколько дней

Известный дирижер и народный артист СССР Владимир Спиваков остается в больнице, его выпишут через несколько дней. Об этом РИА «Новости» сообщила его жена Сати Спивакова.

«Все в порядке, Владимир Теодорович набирается сил. Выписка планируется через несколько дней», — ответила она.

На прошлой неделе Спивакова доставили в больницу с подозрением на инсульт. Однако диагноз не подтвердился, но дирижер пока остается под наблюдением врачей.

Спивакова отмечала, что запланированный концерт в Калининграде на 24 июня с Хиблой Герзмава и НФОР состоится без артиста. Дальнейшее расписание останется прежним — открытие сезона с начала сентября после двух месяцев отдыха.

Также осенью может пройти концерт с Алисой Фрейндлих, однако конкретной даты пока нет. Больше отмен не планируется, уточняла супруга дирижера.