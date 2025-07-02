Певец, заслуженный артист России Леонид Агутин устроил внезапный концерт в самолете, летевшем из Москвы в Сочи. Кадрами выступления на борту артист поделился в Telegram-канале .

Агутин порадовал пассажиров рейса SU1176 авиакомпании «Аэрофлот». Летевшие в самолете опубликовали восторженные ролики с фрагментами выступления на своих страницах в социальных сетях.

Позже представители авиаперевозчика рассказали, что средства от продажи билетов на этот рейс отправят на благотворительность. Перелет приурочили к VI Семейному образовательному форуму AguTeens.

Ранее рэпер Егор Крид во время стрима с поклонниками сообщил, что очень нервничает из-за предстоящего концерта в Лужниках. Он признался, что продал уже 75% билетов на мероприятие.