Директор Меладзе ответил на вопрос о большом концерте певца в России

Информация о предстоящем юбилейном концерте певца Валерия Меладзе в Москве является фейковой. Об этом изданию «Абзац» заявил концертный директор исполнителя Сергей Луппов.

«Смысл об этом вообще разговаривать? Это просто слухи. Это все смешно!» — заявил представитель певца.

Заслуженный артист России в июне отметит свое 60-летие, на фоне этого в Сети появились слухи о его скором возвращении в страну с большим концертом в честь юбилея.

В начале марта стало известно, что Меладзе тайно прилетал в Россию по бизнес-делам. В здании московского аэровокзала сообщили, что певец вежливо пообщался с ними, затем отправился в VIP-зал ожидать рейс.

В феврале Меладзе также посещал столицу и успел нахватать штрафов за нарушение правил ПДД. Камеры трижды «поймали» его в центре столицы, в том числе сняли стремительный заезд возле гостиницы «Украина».