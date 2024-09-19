Познер назвал преувеличением сообщения о возвращении на Первый канал

Журналист Владимир Познер заявил, что сообщения о его возвращении не Первый канал — это некоторое преувеличение. Он пояснил Lenta.ru , что телеканал планировал показать совместный фильм про Турцию.

Известный журналист рассказал, что вместе с Первым каналом снимал фильм «Турецкая тетрадь». Недавно готовую картину сдали телеканалу, и он «вроде бы собирается его показать». Познер отметил, что пока не получил ни подтверждения этому, ни отказа.

«Сказать, что я этим возвращаюсь на Первый канал — это некоторое преувеличение. Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нем», — пояснил журналист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Познера «мэтром журналистики и телевидения» с крепкой гражданской позицией.