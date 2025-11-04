Телеведущая Судец: те, кто знал Николаева, переживают о его смерти

Советская и российская телеведущая, диктор телевидения Татьяна Судец призналась, что только недавно узнала о смерти народного артиста России Юрия Николаева. В беседе с 360.ru артистка отметила, что всем, кто его знал, сейчас непросто.

«Я только узнала это. Сейчас никаких интервью не собираюсь давать. Попозже может быть, а сейчас представьте себе наше состояние», — пояснила Судец.

Телеведущего ранее экстренно госпитализировали. Супруга артиста и его директор тогда отказались от комментариев. Но уже к вечеру народный артист России Николай Цискаридзе сообщил, что телеведущий скончался в одной из московских больниц. Как писали в Сети, Николаев последние несколько лет боролся с тяжелым недугом.