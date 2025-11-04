Умер телеведущий Юрий Николаев

Телеведущий и актер Юрий Николаев умер в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале народный артист России Николай Цискаридзе.

«Совсем недавно мы в эфире „Сегодня вечером“ вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд», — написал он.

Днем во вторник, 4 ноября, Николаева отправили из дома в одну из столичных больниц. Перед этим актеру стало плохо, ему сразу же вызвали скорую помощь.

По данным СМИ, врачи поместили 76-летнего телеведущего в реанимацию. Подробностей о его состоянии не поступало.

Николаев известен зрителям как ведущий таких популярных программ, как «Утренняя звезда», «Утренняя почта», «Достояние республики» и «Танцы на льду». Несмотря на преклонный возраст, он до последнего момента продолжал работать на телевидении.