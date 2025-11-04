Сегодня 14:27 Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу Директор Юрия Николаева отказался комментировать госпитализацию телеведущего 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Телеведущий и актер Юрий Николаев отправился в одну из клиник Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его информации, звезду экстренно доставили в столичную больницу из дома. На протяжении нескольких лет ведущий борется с тяжелым недугом.

РЕН-ТВ со ссылкой на источник уточнил, что 76-летнего Николаева поместили в реанимацию. Подробностей о состоянии телеведущего собеседник журналистов не уточнил.

Директор Юрия Николаева не стал опровергать или подтверждать его экстренную госпитализацию. Об этом он сказал в беседе с 360.ru.

«Я не комментирую, извините», — сказал представитель телеведущего, после чего положил трубку. Связаться с супругой знаменитости на момент публикации не удалось. Ранее Юрий Николаев опроверг слухи о проблемах с легкими. Он заявил, что чувствует себя великолепно и не нуждается в помощи медиков.