«Никакого процента вероятности». Канье Уэста призвали не ждать в «Лужниках»

Организатор концертов Ратников: рэпер Уэст не выступит в «Лужниках» в Москве

Imagespace / Keystone Press Agency
Фото: Imagespace / Keystone Press Agency/Global Look Press

Прилетевший в Москву рэпер Канье Уэст не выступит на стадионе в «Лужниках». Владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с 360.ru заявил, что вокруг приезда артиста пытаются создать хайп.

«Нет никакого процента вероятности, потому что Яна Рудковская может двигаться только через околотусовочные круги, через каких-то эксцентричных, не менее эксцентричных друзей Канье, чем он сам, типа Гоши Рубчинского или кого-то еще, которые могут пообещать все, что угодно, но гарантировать они не могут ничего», — отметил он, отвечая на вопрос о вероятности выступления Уэста в Москве.

Ратников подчеркнул, что, скорее всего, это опять фейковые новости и нагнетание хайпа.

Говоря о возможности собрать на концерт Уэста за короткий срок целый стадион в «Лужниках», Ратников заявил, что это фикция.

«Думаю, что это все фикция. Полная фикция абсолютно непрофессиональных тусовочных людей», — сказал он.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала о приезде в Москву рэпера Канье Уэста. Она предположила, что, если концерт артиста состоится в «Лужниках», то за три дня на него продадут 80 тысяч билетов.

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