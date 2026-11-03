«Предложения перестали поступать». Шэрон Стоун рассказала о последствиях инсульта

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта почти перестала получать предложения о съемках. Об этом она заявила в интервью испанскому журналу ELLE .

«Если ты женщина и с тобой случилась беда — все, карьера закончена. Вопреки всему, мне удалось восстановиться, но предложения о работе перестали поступать», — призналась Стоун.

В 2001 году актриса перенесла геморрагический инсульт. По ее словам, после болезни работа в кино почти прекратилась. Стоун также говорила, что сталкивалась с предубеждением: некоторые представители индустрии не верили, что женщина может одновременно обладать красотой и умом.

Восстановление заняло много времени. После операции актриса заново училась ходить, говорить и слышать, а в больнице провела восемь месяцев. Слух вернулся только на одно ухо, а на полное восстановление здоровья ушло более семи лет.

В 68 лет она продолжает сниматься, работает над новыми проектами, готовит выставку и занимается живописью.

Ранее Стоун рассказала о нападении в собственном доме, после которого она потеряла сознание. По словам актрисы, у нее были множественные переломы грудной клетки, о которых она узнала лишь на приеме у врача.