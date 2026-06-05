«Лежала без сознания на полу». Шэрон Стоун избили в собственном доме

Шэрон Стоун рассказала о нападении больше 10 лет назад и множественных переломах

В прошлом актриса Шэрон Стоун пережила нападение, но только на приеме у врача осознала тяжесть травм. Удар сзади стоил ей множественных переломов грудной клетки, сообщил The Hollywood Reporter .

Нападение произошло в доме актрисы. Она почувствовала удар сзади и потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила беспорядок.

«Я лежала без сознания на полу. Два дивана были перевернуты. Кофейный столик был разбросан повсюду. Он был как бы вверх дном. Все, что лежало на кофейном столике, было разбросано по полу, и я не знала, как я там оказалась», — рассказала Стоун.

Актриса забыла об этом случае на 10 лет, пока не обратилась в клинику из-за боли в затылке и плечах. Врачи заподозрили артрит, но на рентгене грудной клетки увидели множественные сросшиеся переломы.

Стоун отказалась назвать имя преступника. По ее словам, для возбуждения уголовного дела хватало доказательств, но актриса решила не устраивать разбирательств.

«Я не буду говорить об этом публично, но скажу, что мы сообщили об этом и сделали все возможное. У меня была возможность подать заявление в полицию, но поскольку прошло уже 10 лет и я публичная личность, я решила этого не делать», — сказала она.

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