Правнучку Чкалова второй раз накажут за нарушение правил для иноагентов

В Москве на правнучку летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарью Богданову* составили второй протокол за отсутствие маркировки иноагента в интернете. Информацию об этом разместили в картотеке Таганского суда .

Материалы дело поступили 24 марта. В этот же день их зарегистрировали и передали судье. Богдановой* грозит наказание по части четвертой статьи 19.34 КоАП России («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») за распространение через СМИ и интернет материалов без указания статуса иноагента.

Новый штраф может стать для активистки вторым, так как в феврале суд уже предписал ей выплатить государству 45 тысяч рублей за то же нарушение.

В 2024 году правоохранители объявили Богданову* в международный розыск по подозрению в публичных призывах к терроризму после интервью Олегу Кашину* и из-за заявлений на интернет-дебатах в Израиле.

*Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.