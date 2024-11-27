Правнучка Чкалова скрылась за границей после призывов к терроризму

РИА «Новости»: правнучке Чкалова грозит до 7 лет за призывы к терроризму

Обвиняемая в призывах к терроризму правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрывается за границей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске», — сообщается в судебных документах.

Уголовное дело против правнучки знаменитого летчика возбудили в апреле. Поводом стало то, что в интернете Богданова* призвала нанести по Москве ядерный удар, заявив, что это «привело бы в чувство» жителей столицы и заставило бы их отказаться от поддержки специальной военной операции.

Сама она — гражданка Израиля, живущая, предположительно, в Бельгии. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.