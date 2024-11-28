На правнучку Чкалова возбудили еще одно уголовное дело

На правнучку Чкалова возбудили дело после интервью Олегу Кашину

Против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* возбудили уголовное дело после ее интервью журналисту Олегу Кашину**. Об этом сообщила газета «Известия» .

Во время этой беседы Богданова* публично оправдывала терроризм.

«Сделала публичные заявления, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти», — уточнили журналисты, ссылаясь на материалы дела.

Кроме того, она выступила за смену действующего правительства в России.

Ранее стало известно, что внучка Чкалова скрывается за границей и находится в розыске. В апреле против нее возбудили уголовное дело после призыва нанести ядерный удар по Москве.

* Дарья Лебедева внесена в реестр иноагентов в России.

** Олег Кашин признан иноагентом в России.