На правнучку Чкалова возбудили еще одно уголовное дело
На правнучку Чкалова возбудили дело после интервью Олегу Кашину
Против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* возбудили уголовное дело после ее интервью журналисту Олегу Кашину**. Об этом сообщила газета «Известия».
Во время этой беседы Богданова* публично оправдывала терроризм.
«Сделала публичные заявления, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти», — уточнили журналисты, ссылаясь на материалы дела.
Кроме того, она выступила за смену действующего правительства в России.
Ранее стало известно, что внучка Чкалова скрывается за границей и находится в розыске. В апреле против нее возбудили уголовное дело после призыва нанести ядерный удар по Москве.
* Дарья Лебедева внесена в реестр иноагентов в России.
** Олег Кашин признан иноагентом в России.