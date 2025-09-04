«Потеряли границы дозволенного». Священник раскритиковал заступников Егора Крида

Границы дозволенного, основанные на воспитании, необходимо соблюдать. Такое мнение в Telegram-канале выразил священник Павел Островский, комментируя концерт Егора Крида со стриптизом.

«Считаю, что стриптиз, являющийся эротическим танцем, не может быть тем, что выдается на широкую аудиторию. Только прошу вас, не сочтите меня поборником стриптиз-клубов, в них по-крайней мере не пустят детей и подростков; и все действо, происходящее там, скрыто от глаз даже случайных прохожих», — написал священнослужитель.

По его словам, заступники Крида «сами давно потеряли границы дозволенного». Он привел в пример слова певицы Ольги Бузовой, которая не увидела ничего плохого в танцах на пилоне во время концерта исполнителя.

«С каких пор красивая история любви и женская грация стали ассоциироваться со стриптизом?» — сказал Островский.

Также Бузова заявила, что люди устали от негатива и навязывания того, что им надо делать.

«Не буду обращать внимание на типичную манипуляцию Бузовой, которая высказывает свое мнение от лица всех людей, но хочу заметить, что всеобщее осуждение „голой вечеринки“ показало, что общество как раз устало от пошлятины и безвкусицы», — подчеркнул священник.

С точки зрения минимального воспитания Бузовой сначала следовало бы одеваться, прежде чем выходить на сцену в трусах, заключил Островский.

Ранее рэпера раскритиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Музыкант в ответ напомнил, что она сама увела чужого мужа и целовалась с ним на глазах у школьников. Крида поддержали певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак.