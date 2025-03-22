На 86-м году скончалась актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Ее роли знакомы многим с детства и юности. Чем известна звезда «Гусарской баллады» — в материале 360.ru.

Биография Ларисы Голубкиной

Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и закройщицы. В 1950-х годах они жили в Германии из-за службы отца, затем Лариса одна вернулась в российскую столицу. Голубкина с детства любила петь, после школы она поступила на дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища имени Ипполитова-Иванова и окончила его в 1959 году.

Отец хотел, чтобы дочь училась на биологическом факультете, но Лариса параллельно подала документы в ГИТИС и прошла туда с первого раза. Там она училась на факультете музыкальной комедии.

Театральная карьера Голубкиной складывалась непросто: старшие коллеги завидовали ее взлету и оттесняли на вторые роли. В ответ Лариса однажды сыграла 106-летнюю старуху в постановке, чтобы доказать, что ее талант не ограничивается амплуа юных героинь.

Актриса была замужем за Андреем Мироновым — актером, чья харизма покорила весь СССР. Голубкиной завидовали практически все советские женщины.