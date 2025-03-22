Умерла легенда «Гусарской баллады» — ей завидовало полстраны. Чем известна Лариса Голубкина
На 86-м году скончалась актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Ее роли знакомы многим с детства и юности. Чем известна звезда «Гусарской баллады» — в материале 360.ru.
Биография Ларисы Голубкиной
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и закройщицы. В 1950-х годах они жили в Германии из-за службы отца, затем Лариса одна вернулась в российскую столицу. Голубкина с детства любила петь, после школы она поступила на дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища имени Ипполитова-Иванова и окончила его в 1959 году.
Отец хотел, чтобы дочь училась на биологическом факультете, но Лариса параллельно подала документы в ГИТИС и прошла туда с первого раза. Там она училась на факультете музыкальной комедии.
Театральная карьера Голубкиной складывалась непросто: старшие коллеги завидовали ее взлету и оттесняли на вторые роли. В ответ Лариса однажды сыграла 106-летнюю старуху в постановке, чтобы доказать, что ее талант не ограничивается амплуа юных героинь.
Актриса была замужем за Андреем Мироновым — актером, чья харизма покорила весь СССР. Голубкиной завидовали практически все советские женщины.
Самые громкие проекты с участием Голубкиной
Дебютом Голубкиной стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Актриса не только сыграла девушку, переодетую в корнета, но и сама исполнили все вокальные партии героини.
После этого Голубкина появилась в комедии Рязанова «Дайте жалобную книгу», «Сказе о царе Салтане» режиссера Александра Птушко, комедии «Трое в лодке, не считая собаки» и в военной эпопее Юрия Озерова «Освобождение».
С 1965 года Голубкина играла на сцене Центрального академического театра Российской армии.
Здоровье и последние годы Голубкиной
В марте 2020 года актриса отпраздновала свой 80-й день рождения. Она взяла отдых сразу после выписки из больницы, куда попала из-за перелома шейки бедра. Позже Голубкина перенесла COVID-19, а в 2023 году после медосмотра в клинике знаменитость почувствовала себя плохо и упала из инвалидной коляски.
В возрасте 84-х лет актрисе диагностировали рак третьей степени и заболевания кровеносной системы. Сильные боли не купировались лекарствами, Голубкина передвигалась на инвалидной коляске. В последние месяцы жизни артистка не вставала с кровати.
В начале 2025 года дочь актрисы Мария сообщила, что у ее матери выявили болезнь Паркинсона.
Смерть Ларисы Голубкиной
О смерти Ларисы Голубкиной 22 марта сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.
«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он.
Малахов не уточнил причины смерти артистки. По данным Telegram-канала Shot, у нее остановилось сердце. Официально эта информация не подтверждалась.