Седокова подала заявление для вступления в наследство Тиммы

Певица Анна Седокова в последний день подала заявление на вступление в наследство, чтобы не потерять совместно нажитое имущество в браке с покойным баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом 360.ru рассказала адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

Она подчеркнула, что развод артистки и баскетболистки не вступил в силу, поэтому по закону Седокова считается не бывшей женой, а вдовой. Кроме того, пара после свадьбы заключила брачный контракт в США, который адвокат планирует признать ничтожным из-за кабальных условий.

Гаврилова пояснила, что по договору Седокова может претендовать на все имущество Тиммы, включая приобретенное до брака, даже в случае развода.

«Когда я озвучила, что есть брачный договор, который содержит такие кабальные условия, вероятно, она пошла к своим адвокатам, которые ей сказали: с большой долей вероятности после отмены „брачника“ она не получит ничего», — заявила адвокат.

Она добавила, что как вдова Седокова имеет право на 50% от общего имущества и 25% от второй половины добрачного имущества Тиммы, поскольку остальное должно достаться родителям, сестре и сыну баскетболиста.

«Родители написали отказную в пользу внука. Значит, все остальное получает мальчик. Я не знаю конкретных сумм», — объяснила Гаврилова.

Адвокат пояснила, что речь идет о достаточно больших деньгах, потому что в браке Седокова совершила несколько сделок. Она покупала квартиры в новостройках на этапах котлована, а сразу после сдачи дома продавала их другим людям.

«Если в суде отменяется „брачник“, то все эти сделки признаются ничтожными. Она должна вернуть покупателям деньги, ей возвращаются квартиры, которые будут делить. Если бы она не подала заявление о вступлении в наследство, у нее бы потом не было ни одного шанса. Вчера был последний день», — добавила собеседница 360.ru.

Баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в подъезде дома в центре Москвы в конце прошлого года. Рядом с телом спортсмена обнаружили мобильный телефон, где владелец оставил запись «Позвоните Анне».