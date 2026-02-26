Пострадавший по делу Гуфа простил рэпера
Наро-Фоминский городской суд на заседании 26 февраля отклонил ходатайство потерпевшего по делу рэпера Алексея Долматова (Гуфа) о грабеже. Против этого выступил прокурор.
Сотрудник банного комплекса просил суд прекратить уголовное преследование в отношении Долматова в связи с примирением сторон. Решение о таком разрешении конфликта также шло от Гуфа и его друга, еще одного участника конфликта.
После этого прошли повторные прения сторон, на которых сторона обвинения попросила суд назначить фигурантам по два года условно и переквалифицировать дело на самоуправство с грабежа. Оглашение приговора назначили на 15:30 в четверг.
В октябре 2024 года артист и его приятель устроили драку с посетителем сауны, избили и забрали смартфон. Гуфа отпустили под подписку о невыезде. Музыкант так и не признал вину.