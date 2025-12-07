Долина не стала извиняться перед покупательницей квартиры Лурье

Певица Лариса Долина ни разу за полтора года разбирательств не извинилась перед покупательницей скандальной квартиры Полиной Лурье. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат последней Светлана Свириденко.

По словам правозащитницы, поверить в искренность извинений, озвученных артисткой в эфире Первого канала, крайне сложно, поскольку многие ее поступки свидетельствуют об обратной позиции.

«В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это. <…> За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — отметила Свириденко.

Ранее стало известно, что Лурье впервые высказалась о произошедшем. Она заявила, что хочет оградить свою семью от излишнего внимания.