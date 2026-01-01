«Последняя королева Парижа» умерла вслед за Брижит Бардо

В Швейцарии в возрасте 96 лет умерла модельер, муза Ива Сен-Лорана и Валентино графиня Жаклин де Риб. Она входила в рейтинг самых стильных женщин мира и носила титул «последней королевы Парижа», сообщила газета Le Figaro .

Канцелярия де Риб от имени семьи объявила о ее кончине. Место смерти назвала помощница Стефани Мули. По ее словам, модельер скончалась в Швейцарии. Проблемы со здоровьем начались у нее еще в 1995 году, де Риб даже пришлось продать дом моды, на создание которого ее вдохновил Сен-Лоран.

Жаклин де Ла Бониньер де Бомон родилась 14 июля 1929 года. В 19-летнем возрасте вышла замуж за виконта, затем графа Эдуарда де Риба. Девушка пробовала себя в журналистике, театре, на телевидении и в дизайне интерьеров, но всегда интересовалась модой. В 1956 году она вошла в список самых стильных женщин мира, 1962 году — в Зал славы моды.

В декабре скончалась 91-летняя актриса Брижит Бардо. Похороны пройдут 7 января в Сен-Тропе, где она провела последние годы жизни. Семья отказалась от общенациональной церемонии прощания и приглашения президента Франции Эммануэля Макрона, с которым она враждовала.