Объявлены дата и место похорон Брижит Бардо

Церемония прощания с актрисой Брижит Бардо пройдет 7 января в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе. Ее похоронят на местном кладбище, сообщило агентство Reuters .

Выбор места упокоения звезды связан с тем, что она жила в этом курортном городе и, по собственному утверждению, находила утешение, заботясь о животных. Закрытая церемония в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон начнется в 10:00 (13:00 по московскому времени).

Поклонники смогут проститься с Бардо в районе Пре-де-Пешер в старом городском квартале Ла-Понш, историческом центре бывшей рыбацкой деревушки. Похороны пройдут на кладбище у моря в Сен-Тропе.

В сентябре Бардо легла в больницу в Тулоне и перенесла серьезную операцию. Ее близкие утверждали, что все прошло благополучно, после выписки актриса вернулась домой в Сен-Тропе. В декабре в возрасте 91 года она умерла.