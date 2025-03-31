«Поражение почти 100%». Врач рассказал жуткие подробности о состоянии Паши Техника

У рэпера Паши Техника поражено почти 100% легких. Аудиосообщение от врача, рассказавшего подробности о состоянии артиста, появилось в Telegram-канале бывшей жены артиста Евы Карицкой.

«Лежит с пневмонией, поражение почти 100%, скорее всего, даже 100%. Не ясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную», — сказал врач.

Рэпер находится в состоянии крайней степени тяжести. У него диагностировали полиорганную недостаточность и оптический шок. По словам лечащего врача, прогноз пока «не очень благоприятный». На данный момент Паше Технику проводят сильную вазопрессорную поддержку (искусственное повышение давления), ИВЛ и ЭКМО.

«Возможно лечение не теми антибиотиками», — написала Ева Карицкая.

Накануне экс-супруга Паши Техника сообщала, что перевезти артиста на лечение в Россию невозможно из-за его плохого состояния.

«Была у Паши опять. Держала за руку, умоляла прийти в себя. Сердцебиение увеличилось, значит слышит меня. Душа его пока здесь», — поделилась она.

Музыканта госпитализировали в ночь на 29 марта. Врачи ввели его в искусственную кому, после этого в соцсетях объявили сбор на его лечение.