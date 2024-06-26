«Пора оставить старушку в покое». Соседов высказался о Ротару

Критик Сергей Соседов призвал оставить певицу Софию Ротару в покое

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал оставить певицу Софию Ротару в покое. Своим мнением об артистке он поделился в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что Ротару вряд ли появится на фестивале «Славянский базар».

«Соня там много раз уже была, она уже все-таки в годах, пора старушку оставить в покое. Она уже свое сказала, пора и честь знать, всему свое время», — заявил он.

Ранее бывший гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин рассказал журналистам, что Ротару в свое время была патриотом СССР. Однако после смерти мужа музыканта Анатолия Евдокименко изменила свое отношение к России.

Тем временем участники движения «Ветераны России» направили запрос в генпрокурору с просьбой забрать особняк Ротару и проверить ее на финансирование украинских боевиков. Также они потребовали установить, на каком основании певица купила недвижимость.

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