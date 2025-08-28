«Хочу вернуть деньги». Девушка пожаловалась на адскую давку на концерте Кадышевой

В Москве в Зеленом театре прошел концерт Надежды Кадышевой, на который продали больше билетов, чем могла вместить площадка. Одна из зрительниц рассказала «Газете.Ru» об «адской давке», невозможности пройти на свое оплаченное место и желании вернуть деньги за билет.

«Это просто был кошмар. <…> На входе была адская давка, все стояли и непонятно куда пролазили. <…> Когда мы зашли на территорию, билетов было продано в три-четыре раза больше, чем может вместить эта площадка, соответственно, там толпы», — рассказала она.

Девушка добавила, что она попыталась пройти к своему месту, но ее зажали в этой давке. Она начала задыхаться и поняла, что дальше не пройдет. Ей пришлось покинуть концерт спустя пять минут после его начала.

По ее словам, это было самое ужасное мероприятие в ее жизни. Она призналась, что хочет вернуть деньги за билет, но концертный директор Кадышевой не ответил на ее сообщения.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Кадышевой будет непросто удерживать молодых слушателей, так как эта аудитория переменчивая и непостоянная.