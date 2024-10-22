Второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной задержали

Задержан второй фигурант дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой известной певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили «Известия» .

По информации источника, подозреваемым оказался 43-летний мужчина из Йошкар-Олы. Именно он получил три миллиона рублей от певицы, из которых себе оставил 30 тысяч рублей. Решается вопрос об аресте мужчины.

Telegram-канал «112» добавил, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, побоях и краже.

В начале октября Таганский суд Москвы продлил срок ареста Анжеле Цырульниковой, которая получила деньги Долиной.

Мошенники в середине августа обманули исполнительницу на 180 миллионов рублей и лишили московской квартиры.

В итоге на ставшую предметом аферы недвижимость наложили арест. Долина заявляла, что пошла на сделку, так как третьи лица ввели ее в заблуждение. В настоящее время полиция ведет расследование дела о мошенничестве.