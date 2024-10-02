Суд продлил арест женщине-курьеру, ставшей фигуранткой дела о мошенничестве против Долиной

Суд продлил на месяц арест женщине-курьеру, ставшей фигуранткой дела о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Певица утверждает, что стала жертвой мошенников. По ее словам, аферисты убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Москве. Полученные деньги она передала женщине-курьеру, которая уверяет, что ее и саму обманули. Речь идет о сумме более 200 миллионов рублей. Муж курьера рассказал, что женщина, получив деньги, неожиданно забрала детей и уехала от него на съемную квартиру.

Теперь Долина хочет через суд вернуть жилье себе, а покупательница квартиры — Полина Лурье — выселить певицу вместе с дочерью и внучкой. Идет подготовка к судебному разбирательству.