Покинувшая Москву Королева обратилась к фанатам после скандала | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 17:07 Покинувшая Москву Королева обратилась к фанатам после скандала Королева прервала молчание после скандала с эфиром и позвала на свой концерт Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

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Уехавшая после скандала с телеэфирами из Москвы певица Наташа Королева вышла на связь. Она пригласила поклонников на свой концерт, который состоится в Пятигорске, сообщило издание «7Дней».

«Восемнадцатого мая на этой сцене мы психанем не по-детски с большим юбилейным концертом и лучшими песнями! Приходите, будем петь, зажигать и танцевать», — процитировало издание артистку.

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Журналисты уточнили, что Королева и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) отдыхают и поправляют здоровье в санатории в Ессентуках. Пара выбрала апартаменты с двумя спальнями, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей за сутки.

Ранее певица Наташа Королева исполнила в Кремле на концерте в честь Дня Победы песню «Только ты не умирай». Однако ее выступление решили убрать из эфира. Музыкальный критик Илья Легостаев выразил надежду на то, что это будет небольшая темная полоса в карьере Королевой, а не безумие.