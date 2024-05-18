Знаменитости 18 мая 2024, 13:28 «Будет безумие». Критик — о судьбе вырезанной из эфиров Королевой Критик Легостаев предположил, что в карьере Королевой наступит темная полоса РИА «Новости»

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Певица Наталья Королева переживает карьерный кризис, который может перерасти в безумие. Таким мнением поделился с News.ru музыкальный критик Илья Легостаев.

По его словам, маловероятно, что Королеву ждут вражда и нападки со стороны промоутеров и других людей, так как она известная певица с многомиллионной публикой.

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«Возможно, будет безумие. Но я надеюсь на то, что это будет такая небольшая темная полоса в карьере Натальи», — сказал критик.

Он отметил, что прогнозировать ситуацию в отношении Королевой сейчас сложно, так как исход может быть непредсказуемым.

Легостаев добавил, что певицу могли убрать из телеэфиров по требованию продюсеров, которые «живут в своем мире».

На днях певица Наталья Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) отправились на отдых в санаторий в Минводах. Там артисты планируют поправить здоровье с помощью лечебных ванн и грязевых процедур.