Алсу подала иск о разделе имущества с мужем

Певица Алсу подала иск в Савеловский суд Москвы на раздел совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, первую беседу по иску назначили на 26 июля. Заявление о разводе певица подала еще в конце мая.

Предположительно, пара будет делить квартиру в Лондоне рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд, коттедж в Крыму с причалом, личным пляжем, конюшней, вертолетной площадкой, теннисным кортом и собственной мечетью.

Кроме того, предметом спора станет четырехэтажный особняк на Рублевке на 3000 квадратных метров и апартаменты на Ленинградском шоссе в Москве на 57-м этаже элитного жилого комплекса. Алсу и Абрамов были в браке 18 лет, они воспитывают трех детей.

Ранее Алсу выпустила трек «Я учусь не бояться», посвященный последним событиям в ее жизни.