Появилось видео с возвращением Сабурова в Казахстан

Нурлан Сабуров вернулся в Казахстан после того, как российские власти запретили ему въезд в РФ на 50 лет. Самолет с артистом приземлился в Алматы по расписанию. В аэропорту его ждали охрана и автомобиль.

Сабуров прятался под кепкой и капюшоном, избегая общения с журналистами. По кадрам, снятым корреспондентом NewTimes.kz, видно, что персонал алматинского аэропорта был заранее предупрежден о запрете на съемку комика.

«Снимать нельзя», — говорили сотрудники аэропорта и прикрывали камеру руками.

Как сообщил телеграм-канал Baza, Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств. Его остановили в аэропорту Внуково и вручили документ.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заступился за Сабурова, призвав проверить обоснованность решения. Он подчеркнул, что в подобных делах не стоит полагаться на доносы.