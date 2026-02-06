В Госдуме заступились за Сабурова

Депутат Даванков: Сабуров не заслужил запрета на въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров не заслужил запрета на въезд в Россию. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, призвав проверить обоснованность решения, сообщил телеграм-канал Shot .

Даванков подчеркнул, что не стоит полагаться на доносы в этом вопросе.

«Он также выразил надежду, что по итогам разбирательства можно будет найти решение, чтобы комик продолжил жить и работать в России», — написали журналисты.

Сегодня Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики специальной военной операции, а также из-за нарушений миграционного и налогового законов. Его задержали в аэропорту Внуково в три часа ночи, когда стендапер прилетел из Дубая.