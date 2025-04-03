Появилось видео квартиры, где будет жить Ефремов после выхода из колонии

Корреспондент 360.ru побывал в доме, где будет жить Ефремов после освобождения

В доме, где будет жить актер Михаил Ефремов после освобождения, полным ходом идет ремонт. На месте побывал корреспондент 360.ru.

На кадрах видно, что перед прибытием артиста в здании ремонтируют не только квартиру, но и подъезд.

«Весь подъезд отмыли. Чистота, порядок», — отметил журналист.

Осужденный после освобождения будет жить в центре Москвы.

Алексеевский суд Белгородской области 24 марта одобрил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Актер на заседании назвал алкоголь своим главным врагом, поклялся не пить и не садиться за руль.

Адвокат Юрий Падалко сообщил, что после выхода по УДО Ефремов займется лечением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Сейчас артисту тяжело дышать, в условиях ФСИН нет базы для оказания медицинской помощи.