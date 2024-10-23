Появилось видео драки Гуфа в бане в Апрелевке
Драку рэпера Гуфа в бане в Апрелевке сняли на видео
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, устроил драку в Апрелевке и попал в полицию. Кадры потасовки оказались в распоряжении 360.ru.
Разговора Гуфа и его оппонента не слышно, можно лишь увидеть, как рэпер бьет мужчину по уху.
Знакомый пострадавшего в комментарии 360.ru назвал его вежливым человеком.
«Поэтому, на мой взгляд, что-то в этой истории может быть со стороны Алексея. <…> Может, давление какое-то. Он даже матом ругается в своей трансляции чаще», — заявил он.
В бане, где, предположительно, произошла драка, комментировать случившееся отказались.
Известно, что рэпер начал приставать к девушке, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила приехать. Завязалась драка.
Пострадавший написал заявление в полицию и снял побои. Защита рэпера утверждает, что музыкант никого не бил, а тот, кого назвали братом девушки, на самом деле ей не родственник.