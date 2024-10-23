Появилось видео драки Гуфа в бане в Апрелевке

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, устроил драку в Апрелевке и попал в полицию. Кадры потасовки оказались в распоряжении 360.ru.

Разговора Гуфа и его оппонента не слышно, можно лишь увидеть, как рэпер бьет мужчину по уху.

Знакомый пострадавшего в комментарии 360.ru назвал его вежливым человеком.

«Поэтому, на мой взгляд, что-то в этой истории может быть со стороны Алексея. <…> Может, давление какое-то. Он даже матом ругается в своей трансляции чаще», — заявил он.