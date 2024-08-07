Появилось первое видео Эдварда Била из больничной палаты

Состояние блогера Эдварда Била стабилизировалось, его ноге ничего не угрожает. Первым видео пранкера из больничной палаты поделился Telegram-канал Mash .

По информации издания, температура у блогера спала и к нему возвращается аппетит. Сам Бил находится в хорошем настроении и пользуется телефоном несмотря на то, что ему запрещены средства связи. Кроме того, пранкер смотрит телевизор в палате.

Несколько месяцев назад Бил получил открытый перелом ноги после падения с самоката. В конце июля блогера отправили в СИЗО за административное нарушение. Там у него начались осложнения. Пранкеру грозила ампутация, но врачам удалось справиться с инфекцией. Ему сохранили конечность и сделали переливание крови.

Накануне сосед Била по палате рассказал, что блогер уже «скачет как зайчик» и ходит по коридору с перевязанной ногой.