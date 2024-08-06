«Скачет как зайчик». Сосед Эдварда Била по отделению рассказал о самочувствии блогера

Блогер Эдвард Бил, которого накануне врачи спасли от ампутации, скакал «как зайчик». Об этом журналистам Super рассказал пациент, который проходит лечение в той же больнице.

«„Скачет как зайчик“: вчера днем Эдвард ходил по коридору с перевязанной ногой. Вечером врачи сделали Эдварду пятую операцию и смогли сохранить его левую ногу, которую ранее готовились ампутировать», — передало издание слова собеседника.

Он добавил, что у Била была высокая температура. При этом около палаты блогера постоянно дежурят двое сотрудников полиции, которые сменяются по очереди.

В понедельник двоюродный брат Била рассказал журналистам, что ампутация уже неизбежна. Однако медикам удалось справиться с инфекцией, но не до конца. Блогеру сохранили конечность, сделали переливание крови.

Несколько месяцев назад Бил упал с самоката и получил открытый перелом ноги. В конце июля блогира отправили в СИЗО за административное нарушение. Там у него начались осложнения с ногой.