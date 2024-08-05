Врачи пообещали Эдварду Билу спасти его ногу от ампутации

Врачи спасли блогера Эдварда Била от ампутации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, медики провели ему девять операций, однако инфекция все еще осталась. Сейчас мужчина лежит в общей палате, ему сделали переливание крови.

Ранее появилась информация, что пранкеру могли ампутировать ногу. Как заявлял двоюродный брат интернет-деятеля, врачи сделали все возможное, чтобы этого избежать. На месте перелома появилась большая рана, которая начала гноиться.

Эдварда Била привезли в больницу из следственного изолятора 31 июля. Его состояние стремительно ухудшалось. Адвокат блогера в беседе с 360.ru рассказал, что у его подопечного была температура под 40 градусов.