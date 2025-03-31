Появилось первое фото Паши Техника из больницы в Таиланде

Рэпер Павел Ивлев, более известный под псевдонимом Паша Техник, находится в больнице в Таиланде на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Telegram-канал Mash опубликовал фото артиста.

По его информации, состояние 40-летнего Ивлева оценивают как крайне тяжелое, он без сознания.

Ранее бывшая жена музыканта Ева Карицкая опубликовала заявление врача. Специалист считает, что у Паши Техника полностью поражены легкие, и предполагает, что пневмония у него бактериальная. По мнению Карицкой, ее бывшего мужа лечили не теми антибиотиками. При этом перевезти музыканта на лечение в Россию пока невозможно — организм может не выдержать перелета.

Друг Паши Техника, пианист Лука Сафронов, считает, что рэпер мог отравиться сосисками.