Появились результаты теста на наркотики звезды сериала «Постучись в мою дверь»

Звезда турдизи Ханде Эрчел сдала отрицательный тест на наркотики в рамках дела об их употреблении, возбужденного в Стамбуле. Она принимала только лекарства, сообщила газета Sabah .

В момент обысков по 16 адресам Эрчел находилась за границей, в марте по возращении в Турцию ее схватила полиция. Девушка ответила на вопросы правоохранителей и сдала анализы.

По информации издания, в организме Эрчел обнаружили следы приема лекарств на основе морфина, кодеина и его метаболитов. Она не употребляла кокаин. Наркотики отсутствовали также в организме ее бывшего парня, турецкого бизнесмена Хакана Сабанджи.

Ранее по делу о наркотиках задержали актера Бурака Дениза, известного по роли в сериале «Королева ночи». В рамках очередной операции силовики разыскивали 14 человек, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ.