Экс-бойфренд попавшей в наркоскандал турецкой актрисы Ханде Эрчел дал показания

Актриса Ханде Эрчел не употребляла наркотики. Ее бывший бойфренд, член одной из богатейших семей Турции Хакан Сабанджи заявил об этом на допросе в полиции, сообщила газета Sözcü .

«Я знаю Ханде Эрчел, при мне она ни разу не употребляла наркотики. Я сам никогда в жизни не употреблял наркотики, даже не находился там, где присутствуют наркотики», — сказал он.

Сабанджи, как и его бывшая девушка, стал фигурантом дела об употреблении или склонении к употреблению запрещенных веществ. Его оставили на свободе под подписку о невыезде.

Сама Эрчел находится за границей. После того, как ее объявили в розыск, актриса заявила, что вернется в Стамбул для дачи показаний.

Громкий скандал с участием актрисы из сериала «Постучись в мою дверь» прогремел 25 марта. Силовики провели обыски по 16 адресам и задержали 14 человек. Из них четверых заключили под стражу, двоих поместили под домашний арест, остальные подписали подписку о невыезде. Среди подозреваемых оказались младший брат Сабанджи Керим, экс-президент футбольного клуба «Галатасарай» Бурак Эльмас и актриса Гюзиде Дуран.