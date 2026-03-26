Экс-бойфренд попавшей в наркоскандал турецкой актрисы Ханде Эрчел дал показания
Бизнесмен Сабанджи заявил, что актриса Ханде Эрчел не принимала наркотики
Актриса Ханде Эрчел не употребляла наркотики. Ее бывший бойфренд, член одной из богатейших семей Турции Хакан Сабанджи заявил об этом на допросе в полиции, сообщила газета Sözcü.
«Я знаю Ханде Эрчел, при мне она ни разу не употребляла наркотики. Я сам никогда в жизни не употреблял наркотики, даже не находился там, где присутствуют наркотики», — сказал он.
Сабанджи, как и его бывшая девушка, стал фигурантом дела об употреблении или склонении к употреблению запрещенных веществ. Его оставили на свободе под подписку о невыезде.
Сама Эрчел находится за границей. После того, как ее объявили в розыск, актриса заявила, что вернется в Стамбул для дачи показаний.
Громкий скандал с участием актрисы из сериала «Постучись в мою дверь» прогремел 25 марта. Силовики провели обыски по 16 адресам и задержали 14 человек. Из них четверых заключили под стражу, двоих поместили под домашний арест, остальные подписали подписку о невыезде. Среди подозреваемых оказались младший брат Сабанджи Керим, экс-президент футбольного клуба «Галатасарай» Бурак Эльмас и актриса Гюзиде Дуран.