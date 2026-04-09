Звезду «Королевы ночи» Бурака Дениза задержали по делу о наркотиках

В Стамбуле полиция задержала известного турецкого актера Бурака Дениза в рамках антинаркотической операции. Об этом сообщил телеканал Habertürk .

Дениз снимался в десятках рейтинговых сериалов и получил широкую известность благодаря картине «Королева ночи». Всего стражи порядка задержали 11 человек из 14, в отношении которых прокуратура вынесла решение о взятии под стражу. Среди них — известный рэпер Норм Эндер.

Накануне сообщалось о задержании еще девяти представителей шоу-бизнеса и кино, включая актера Ибрагима Челиккола и поп-исполнительниц Бенгю, Симге Сагын и Мелек Моссо. Их подозревают в употреблении, хранении и распространении наркотиков.

В марте звезду сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел арестовали в аэропорту Стамбула в рамках расследования. Актриса дала показания в суде и сдала тесты на наркотики.