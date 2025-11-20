Появились новые подробности по делу об убийстве Талькова
Игоря Талькова застрелили из револьвера «Наган» 1895 года
Проведенная экспертиза по делу об убийстве советского певца Игоря Талькова показала, что его застрелили из «Нагана» образца 1895 года. РИА «Новости» ознакомилось с исследовательскими материалами.
«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа „Наган“ образца 1895 года», — говорится в документе.
Эксперты исследовали три пули, которыми стреляли из револьвера дореволюционного производства. Из тела певца извлекли лишь одну пулю, но, как выяснилось при экспертизе, в него стреляли три раза. Просто попала только одна.
Этой весной петербургский суд приговорил бывшего концертного директора музыканта Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима по статье об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Подсудимый сбежал в Израиль сразу после убийства Талькова, где живет и сейчас. В России его заочно арестовали в январе 2022 года.
Следствие выяснило, что Шляфман хотел застрелить гражданского мужа певицы Азизы Игоря Малахова, но тот увернулся и смертельное ранение получил певец.