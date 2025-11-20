Появились новые подробности по делу об убийстве Талькова

Проведенная экспертиза по делу об убийстве советского певца Игоря Талькова показала, что его застрелили из «Нагана» образца 1895 года. РИА «Новости» ознакомилось с исследовательскими материалами.

«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа „Наган“ образца 1895 года», — говорится в документе.

Эксперты исследовали три пули, которыми стреляли из револьвера дореволюционного производства. Из тела певца извлекли лишь одну пулю, но, как выяснилось при экспертизе, в него стреляли три раза. Просто попала только одна.

Этой весной петербургский суд приговорил бывшего концертного директора музыканта Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима по статье об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Подсудимый сбежал в Израиль сразу после убийства Талькова, где живет и сейчас. В России его заочно арестовали в январе 2022 года.

Следствие выяснило, что Шляфман хотел застрелить гражданского мужа певицы Азизы Игоря Малахова, но тот увернулся и смертельное ранение получил певец.