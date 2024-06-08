Сегодня 19:50 Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года СК доказал вину продюсера Шляфмана в убийстве Игоря Талькова, дело вели 32 года 0 1 2 Фото: РИА «Новости» Культура

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Петербургские следователи объявили о завершении расследования гибели певца Игоря Талькова. Он скончался от огнестрельного ранения во дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. СК получил неопровержимые улики о причастности к смерти артиста его концертного директора Валерия Шляфмана. С 1992 года он скрывается в Израиле. За прошедшие годы вокруг убийства Талькова появилась масса слухов и гипотез. Но на этот раз в одном из самых громких преступлений в истории постсоветской России поставили точку.

Расследование смерти Талькова завершили спустя 32 года

Концерт, за кулисами которого убили Игоря Талькова, был сборным. Исполнители и группы выходили на сцену по заранее утвержденному списку. Спор из-за очередности выступления стал причиной гибели артиста. По многолетней версии следователей, которые занимались расследованием убийства, концерт завершали выступления певицы Азизы (Мухамедовой), Игоря Талькова и Олега Газманова. Но гражданский муж и телохранитель артистки Игорь Малахов настоял на том, чтобы она вышла на сцену предпоследней.

Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / Global Look Press

Такое самоуправство не понравилось Талькову, и он отправил своего директора Валерия Шляфмана на беседу с представителем Азизы. Тогда певец попросил позвать Малахова в свою гримерку, из которой его вывели охранники артиста. Разозленный мужчина достал револьвер, который увидел Шляфман, и тут же сообщил об этом Талькову. Певец вооружился газовым пистолетом и при выходе из гримерки дважды выстрелил в сторону Малахова. Тот ответил двумя выстрелами, которые никого не задели. Охранники сбили гражданского мужа певицы с ног. В один момент пистолет Малахова выстрелил еще раз. Пуля попала в Талькова, который умер от полученного ранения через несколько минут. Смерть певца привела к срыву концерта.

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Малахова объявили в розыск, но он добровольно сдался в руки милиции. В ходе проведенных экспертиз криминалисты установили, что выстрелить в Талькова мог только концертный директор Шляфман. Пока шло расследование, он уехал в Израиль. Добиться экстрадиции мужчины обвинение не смогло, и в 1993 году дело закрыли. Расследование убийства Талькова возобновили в 2018 году после смерти матери исполнителя. Вдова певца Татьяна подала ходатайство о признании себя потерпевшей вместо свекрови. Так она получила доступ к материалам уголовного дела. В 2024 году в пресс-службе петербургского главка СК заявили, что Шляфман целился в Малахова, но в результате застрелил Талькова. Для выяснения всех обстоятельств дела криминалисты допросили более 150 свидетелей, провели ряд экспертиз, включая генетические с остатков рубашки Шляфмана со следами крови. Материалы дела передали в прокуратуру для обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде.

Фото: Yurii Zheludev / Russian Look / Global Look Press

Кто такой Валерий Шляфман

Уроженец Бердичева Валерий Шляфман работал в московском объединении «Эра» концертным директором певицы Людмилы Сенчиной. Через нее познакомился с Тальковым, который сотрудничал с артисткой в середине 80-х. Заниматься делами певца Шляфман начал в 1990 году. После смерти Талькова директор артиста записал видео, в котором обвинил в убийстве Малахова. Этой версии он придерживался на протяжении многих лет.

Через четыре месяца после гибели певца Шляфман уехал в Израиль, где живет до сих пор. Там он женился и взял фамилию супруги. Теперь его зовут Валерий Высоцкий. Мужчина занимается организацией концертов, а также держит агентство по аренде и продаже недвижимости. В интервью 2012 года «Экспресс-газете» он признался, что совет покинуть страну ему дал следователь, который вел дело. По словам собеседника журналистов, тогда Шляфман узнал, что показания на него дали два свидетеля. В беседе с журналистами мужчина заявил, что его сделали виновным, потому что на рубашке сохранились следы пороха. По словам бывшего концертного директора Талькова, это объясняется тем, что он схватил пистолет Малахова сразу после выстрелов.

Фото: Yurii Zheludev / Russian Look / Global Look Press

Шляфман признался, что просто не успел постирать рубашку после возвращения домой. Следователи вытащили предмет одежды из корзины для стирки и сделали из него главное вещественное доказательство.

По мнению Шляфмана, в истории с убийством Талькова он сам и Азиза — пострадавшие, так как после этого их жизнь полностью разрушилась.

Тальков и Азиза

Певица Азиза в конфликте Талькова и Малахова участия не принимала, но убийство популярного исполнителя сильно ударило по ее популярности. Артистка сделала несколько попыток вернуться на сцену в 90-е, но прошлой популярности не обрела. В своих воспоминаниях об убитом Талькове певица рассказывала, что между ними была дружба. Они часто встречались на сборных концертах и много общались. «В 1990 году я даже привела свою маму на концерт Талькова в Сочи. Он был очень рад нас видеть, позвал меня на сцену, и мы вместе, обнявшись, пели песню „Спасательный круг“. Я считала, что мы друзья, не просто коллеги», — рассказывала Азиза в интервью газете «Собеседник». В 2007 году на съемках одного из телешоу певица познакомилась с сыном Талькова, с которым записала совместный трек. Сотрудничество переросло в крепкую дружбу. Азиза даже стала крестной матерью внука убитого исполнителя.

Фото: РИА «Новости»

По словам Азизы, во время концерта в 1991 году в «Юбилейном» она находилась в положении. Из-за сильного токсикоза попросила Малахова, который был отцом ребенка, договориться и перенести выступление на самый конец, чтобы она могла выйти на сцену в хорошем состоянии. Все закончилось дракой, перестрелкой и убийством Талькова. Ребенка певица потеряла. В 2018 году Азиза приняла участие в шоу на Первом канале, после которого окончательно поссорилась с семьей Талькова. Певица рассказала, что коллега по цеху намеревался познакомить ее с одним криминальным авторитетом. Когда Азиза отказалась, тот вывез ее в лес и там оставил. Сын и вдова покойного исполнителя подали на Азизу в суд с требованием о компенсации за клевету. Но дело проиграли.

Мнение сына Талькова о расследовании убийства отца

Сын Игоря Талькова не поверил результатам многолетнего расследования уголовного дела убийства своего отца. В комментарии News.ru он назвал Шляфмана лучшим концертным директором и включил в число пострадавших. «Все участники, фигурирующие в этом деле, в этой потасовке, — Шляфман, Игорь Малахов, Азиза — все жертвы. Я кого-то лично знаю — Азизу, кого-то достаточно знаю. Тот же Шляфман был лучшим директором у отца», — заявил Тальков-младший. Собеседник журналистов добавил, что даже он, несмотря на свой юный возраст, еще в 1995 году знал, что Шляфман собирался уезжать в Израиль.

Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / Global Look Press

По его словам, концертный директор не прятался от следствия. Вердикт криминалистов сын певца назвал «удобным», потому что дело закрыли, а Израиль своих граждан не выдает. Тальков-младший добавил, что его никогда не интересовала личность убийцы отца, а только причина его гибели. По его мнению, сначала артиста использовали, чтобы подготовить людей к развалу Советского Союза. «Он как центровой партии начал петь другому центровому — Ельцину. Потом стал обвинять его, дал понять, что молчать не будет, и его убрали, чтобы другим неповадно было», — подытожил сын исполнителя. Таким же мнением Игорь Тальков-младший делился с 360.ru в 2018 году. По его словам, отец собирал большие аудитории, но помешал кому-то наверху.

Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / Global Look Press

Тайны биографии Игоря Талькова

За прошедшие годы после убийства Игоря Талькова в передачах на телевидении, документальных фильмах, книгах и СМИ появилось множество версий, которые не нашли подтверждения. Брат Игоря Талькова Владимир рассказывал, что ходили слухи о причастности к убийству артиста продюсера Исмаила Таги-Заде. Певец снялся в его фильме «Царь Иван Грозный», но его не допустили к озвучке. Практически сразу после смерти певца в СМИ вышли материалы, что за убийством стоит целая организация, в наказании которых органы не заинтересованы. Вдова Талькова предполагала, что Шляфман выполнял чей-то заказ и для этого сначала внедрился в коллектив певца, а потом выжил всех верных ему людей. Свою версию выдвигали лидеры националистических движений, которые считали Талькова автором «русских песен». Они намекали, что за убийством исполнителя стоят сионистские структуры, а в качестве аргумента указывали на отъезд Шляфмана в Израиль.