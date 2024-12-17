Экс-муж Седоковой мог погибнуть из-за асфиксии

Shot: бывший муж Седоковой Янис Тимма умер из-за асфиксии

Фото: РИА «Новости»

Бывший муж певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма, предположительно, скончался из-за асфиксии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, тело нашел постоялец хостела, где мужчина жил в последнее время. Спортсмен сильно переживал из-за трудностей в отношениях с бывшей женой, добавил источник канала. И вот в день ее рождения спортсмена не стало. Вчера Седоковой исполнилось 42 года.

Тимму нашли между первым и вторым этажами гостиницы в Москве. Рядом с его телом лежал смартфон с номером телефона певицы на заставке.

«Наберите Анне», — было написано около номера.

На место ЧП оперативно вызвали скорую. Специалисты проверят кровь спортсмена на наличие психотропных веществ.

Анна Седокова подала на развод в октябре. Они поженились с Янисом в 2020 году, когда тот играл за «Химки». Потом баскетболист перешел в американский клуб, поэтому паре пришлось жить на две страны.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте