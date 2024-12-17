Экс-муж Седоковой мог погибнуть из-за асфиксии
Shot: бывший муж Седоковой Янис Тимма умер из-за асфиксии
Бывший муж певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма, предположительно, скончался из-за асфиксии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, тело нашел постоялец хостела, где мужчина жил в последнее время. Спортсмен сильно переживал из-за трудностей в отношениях с бывшей женой, добавил источник канала. И вот в день ее рождения спортсмена не стало. Вчера Седоковой исполнилось 42 года.
Тимму нашли между первым и вторым этажами гостиницы в Москве. Рядом с его телом лежал смартфон с номером телефона певицы на заставке.
«Наберите Анне», — было написано около номера.
На место ЧП оперативно вызвали скорую. Специалисты проверят кровь спортсмена на наличие психотропных веществ.
Анна Седокова подала на развод в октябре. Они поженились с Янисом в 2020 году, когда тот играл за «Химки». Потом баскетболист перешел в американский клуб, поэтому паре пришлось жить на две страны.