Похудевшая и помолодевшая. Елена Степаненко триумфально вернулась на сцену

Степаненко впервые за долгое время появилась на ТВ в программе «Парад юмора»

Юмористка Елена Степаненко вернулась на сцену в новом образе. Она снялась в выпуске шоу «Парад юмора» от 21 декабря на телеканале «Россия 1» .

Бывшая жена Евгения Петросяна вышла на сцену с Кареном Аванесяном. В одном из эпизодов она надела ярко-розовый костюм, в другом — белый с красной блузой в горошек. Степаненко отпустила волосы до плеч и уложила их волнами.

Выпуск посвящался звездам прошлых лет. Один из коллег артистки рассказал KP.RU, что съемки проходили несколько месяцев назад, телевизионщики сделали нарезку из нескольких концертов. Степаненко на них блистала.

«Телезрители увидят как блистательно она теперь выглядит — еще больше похудела, помолодела, костюмы (жакеты, юбки) — современные, подчеркивают фигуру», — сказал он.

Степаненко после развода переехала в США. Она перестала выступать, сбросила 40 килограммов и встретила новую любовь.