Елена Степаненко закрыла бизнес в России и уехала в США

Бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко закрыла последний бизнес в России и уехала в США. Артистка последнее время не выступала и не участвовала в проектах, поэтому уехала от работы для спокойной жизни, написал «Царьград».

После развода артистка перестала выступать, и после нескольких попыток вернуться на телевидение улетела в США. По данным издания, в Штатах ее видели с мужчиной моложе ее, который давно добивался ее внимания.

Брак Степаненко с Петросяном продлился 33 года, в 2021 году закончились судебные разбирательства по разводу и разделу имущества. Юмористка получила большую долю совместно нажитого имущества.

В окружении артистки уверены, что спокойная жизнь и поддержка помогли ей начать новую жизнь, сконцентрировав внимание на себе. Степаненко похудела на 45 килограммов, занялась здоровьем, много путешествовала и отдыхала. Коллеги отметили, что Степаненко приезжает в Россию редко, но выглядит довольной.

Предположительно, в США Степаненко могла поселиться у первой дочери Петросяна Викторины, с которой у нее сохранились теплые отношения. Раньше она часто гостила у Викторины, общалась с ее детьми и стала частью семьи, несмотря на трудный развод.

Затишье в США оказалось временным, летом стало известно, что Степаненко предложили поучаствовать в новых проектах в России. В них она выступит как ведущая и как артистка.