Поглумившийся над смертью Заворотнюк рэпер Потап сбежал из Киева

Рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, вскоре после начала СВО уехал с Украины за границу. Об этом сообщили «Аргументы и факты» .

Осенью 2023-го его заметили на отдыхе в Дубае вместе с солистом поп-группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко.

Журналисты отметили, что недавно в Киев вернулась супруга Потапа — Настя Каменских, но одна. В начале этого года рэпер посвятил жене пост с извинениями без подробностей.

В феврале он сообщил, что поедет покорять Латинскую Америку.

«Как у продюсера, у меня есть невероятная возможность исследовать эту страну и сотрудничать с лучшими авторами песен для создания новых хитов!» — заявил артист.

На днях Потап поиздевался над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, шокировав своим высказыванием не только российскую публику, но и украинцев. Однако вскоре музыкант опубликовал видео, в котором уверял, что не высмеивал смерть звезды «Моей прекрасной няни».