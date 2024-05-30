«Я любил Настю». Потап записал видео после скандала с высмеиванием смерти Заворотнюк

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, записал видеообращение, в котором заявил, что не высмеивал смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. Ролик появился в его Instagram*

«Хочу ответить на все фейк-новости, которые я только что прочитал о себе, о том, что я якобы высмеиваю смерть Анастасии Заворотнюк. Это, конечно, кощунство, потому что, первое, я узнал об этом сегодня только из-за фейк-новостей, и приношу глубочайшие соболезнования семье. Прошу фанов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями, не раз работали вместе. Я любил Настю. Светлая память ей», — сказал артист.

Он назвал сообщения в новостях о посте провокацией и намеренной дезинформацией, направленной на выставление украинцев в негативном свете. Потапенко также посоветовал не доверять «отфотошопленным кадрам».

Ранее в СМИ появился скриншот сторис Потапа с фотографией Заворотнюк и глумливым текстом о ее смерти. Вскоре публикация исчезла из аккаунта артиста.

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