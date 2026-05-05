Погибшую звезду команды КВН «Утомленные солнцем» Елену Рыбалко похоронили в Сочи

Участницу команды КВН «Утомленные солнцем» Елену Рыбалко, погибшую в ДТП 1 мая, похоронили на кладбище Верхне-Высокое в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в ритуальном агентстве «Мавзолей».

Прощание с Рыбалко прошло у нее дома. Ей было 53 года.

В Госавтоинспекции Сочи уточнили обстоятельства аварии. Вечером 1 мая 44-летний водитель автомобиля Toyota Colube сбил участницу команды КВН, когда она переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм Рыбалко скончалась на месте — реанимационные действия врачей скорой не помогли.

В Международном союзе КВН назвали ее гибель невосполнимой утратой и выразили соболезнования близким. Актер Михаил Галустян признавался, что один из лучших номеров для КВН он сделал именно с ней. Рыбалко запомнили как веселую, активную и жизнерадостную.

Артистка Comedy Woman Елена Борщева назвала ее одной из самых харизматичных и запоминающихся девушек в истории КВН.